Кредит онлайн: всього 4 кроки до отримання коштів від БізПозика

Потрібні гроші? Правильне рішення – кредит. Але існує безліч «але», які зупиняють споживачів, особливо коли мова про Клієнта В2С. Бо далеко не всі пересічні споживачі розуміються на фінансових термінах та можуть швидко вивчити різні особливості надання кредитів.

А тема кредитів, як правило, оточена багатьма міфами та стереотипами, більшість з яких мають негативне забарвлення і відбивають бажання скористатися такою послугою.

Але прийшов час відійти від стереотипів та цих міфів, Бо якщо це кредит онлайн від БізПозика, то на вас чекає не тільки швидкість та відсутність бюрократичної тяганини, а і прозорість та головне безпека. Вам не треба вивчати фінансову термінологію чи озброюватися спеціальними знаннями в сфері кредитування. Співпраця відбувається на максимально простих, прозорих та вигідних умовах.

Потрібні гроші? Зробіть ці чотири кроки

Для того щоб ініціювати процедуру отримання кредитних коштів в онлайн режимі, проаналізуйте ситуацію і якщо ви відповідаєте цим простим умовам, то сміливо заповнюйте заявку. Отже:

Вам не менше 18 років і не більше 75-ти; У вас є ідентифікаційний код; У вас є документ, який посвідчує особу (паспорт, закордонний паспорт, посвідка на проживання), значить ви можете скористатися послугою кредит онлайн від БізПозика.

Для цього потрібно:

Відвідати сайт фінансової компанії і заповнити онлайн заявку на отримання кредиту. Заявку також можна оформити скориставшись телефоном. Це займе у вас не більше 3-х хвилин. Всі дзвінки на номер контакт-центру безкоштовні! Вказуєте дані паспорту (номер та серія) та ідентифікаційний код. Ваша заявка миттєво відправляється на розгляд і не хвилюйтеся, це займе не кілька тижнів чи навіть днів, а кілька хвилин;

Як показує практика, за 15 хвилин ви вже знатимете результат щодо заявки. І як правило, відповідь на запит щодо кредиту – позитивна у більшості випадків. Причому вам надається персональний менеджер, який і повідомить про результати розгляду заявки і супроводжуватиме вас надалі;

Саме ваш персональний менеджер готує необхідні для підписання документи (договір) оформлення якого ( в т.ч. і підписання) теж відбувається в онлайн режимі;

Підписавши договір можете перевіряти свій картковий рахунок. Гроші будуть перераховані, якщо не в ту же секунду, що і підписана угода, то за дуже короткий період після цього.

Все просто і прозоро. Щодо умов погашення, то вони вказані у Вашому договорі і кожен має можливість ознайомитися з ними ще до підписання угоди на видачу кредитних коштів. Але умови прості, зрозумілі і вигідні. Для зручності клієнта графік погашення кредиту теж додається до договору і є його невід’ємною частиною.

У вас завжди під руками чи перед очима графік погашення платежів, тому навряд чи ви випустите з пам’яті потрібну дату та день. Погашення кредиту відбувається ТІЛЬКИ в безготівковій формі а от варіантів проведення оплати є кілька, і всі вони вказані на сайті фінансової компанії BizPozyka.

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