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Трагічно загинула відома діячка УГС Діана Бідочко з Івано-Франківська
Диван на коліщатках в темній вітальні

Трагічно загинула відома діячка УГС Діана Бідочко з Івано-Франківська

Автор: Олег Мамчур
15/04/2025 15:19
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Загинула відома діячка Української Гельсінської Спілки (УГС) та Української Республіканської партії Діана Бідочко.

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Про це повідомили в Івано-Франківському краєзнавчому музеї, де працювала жінка.

“З глибоким сумом повідомляємо, що трагічно загинула співробітниця нашого музею  Діана Бідочко“, – йдеться у повідомленні.

Діана Бідочко – активна учасниця національно-визвольного руху в Україні. Народилася в Івано-Франківську.

Працювала науковим співробітником в музеях Прикарпаття, а у 1988-у активно приєдналась до діяльності УГС.  Навчалася на юридичному факультеті і багато років працювала юрисконсультом в Центрі стандартизації, метрології. В останні роки займалась волонтерством, благодійністю.