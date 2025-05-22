Крізь бруд, пил і перешкоди: як франківські нацгвардійці проходять бойове злагодження. ВІДЕО

Діяти, як єдиний організм вчилися бійці 50 полку імені Семена Височана. Багато з них вже мають бойовий досвід, в інших – це все ще попереду. Досвідчені інструктори і ветерани поділилися своїми знаннями і навичками та відпрацювали спільні дії. Коли працює підрозділ – головне система і управління.

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Про це пише Правда з посиланням на сторінку 50 полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії.

«Під час такого комплексного бойового злагодження ми відпрацьовуємо ключові моменти з тактичної, медичної, вогневої підготовки, а також вдосконалюємо фізичні можливості. Наше завдання – щоб кожен військовослужбовець знав свою роботу, своє завдання, вміло та чітко їх виконував», – розповідає офіцер з позивним Форд.

Особливу увагу інструктори приділяють відпрацюванню дій в урбанізованій місцевості. Це актуально з огляду на специфіку сучасних бойових зіткнень. Військовослужбовці тренуються діяти злагоджено в малих групах, відпрацьовуючи різні сценарії ведення бою.

«Польові умови максимально наближені до реальних бойових. Ми відпрацьовуємо такі елементи, як захід військовослужбовців на позиції. Ведення оборонного бою в урбанізованій місцевості, різні вводні, такі як надання першої медичної допомоги, евакуація пораненого, а також зняття з позицій», – пояснює Форд.

Робота в складі малих тактичних груп – дуже важливий елемент тренувань. Командири відділень вчаться ефективно керувати підрозділами. Їм треба швидко і без помилок приймати вірні рішення, адже кожна секунда може бути вирішальною.

«Ми працюємо у двійках і четвірках. Кожен військовослужбовець багато працював зі зброєю, багато стріляв на полігоні, але саме сьогодні вони відпрацьовують дії у складі підрозділів. Командир відділення вчиться взаємодіяти зі своїми людьми, він дає їм вказівки, а їхня задача – спільно виконати поставлену задачу», – додає гвардієць на псевдо Чоловіче.

Інструктори 50-го полку постійно аналізують зміни у тактиці та адаптують програму підготовки. Вони враховують сучасні реалії війни та виклики, з якими стикаються бійці на передовій.

«Ми стикаємося з багатьма проблемами, але акцентуємо на даному етапі саме проблеми з комунікацією та уміння працювати під час стресової ситуації. Сама технологія війни постійно змінюється. Ми ділимося досвідом і таким чином наближаємо нас до перемоги», – підкреслює інструктор 50 полку з позивним Футболіст.

Особливістю підготовки є те, що у складі полку є як ветерани, так і менш досвідчені бійці. Під час злагодження, спільно виконуючи навчальні завдання і передається безцінний досвід. І новим гвардійцям легше інтегруватись в колектив.

«Велика частина наших бійців вже приймала свою участь в бойових діях, але в нас також є бійці, які прийшли після базової загальновійськової підготовки. Тож ми хочемо новобранців підтягнути на рівень ветеранів. Фактичне відпрацювання зі зброєю дозволяє відчувати її не як щось зайве, а в якості продовження власного тіла, що дозволяє бійцям вправно з нею впоратись і знищити противника в реальному бою», – розповідає Чоловіче.

На думку військових інструкторів, комплексний підхід до підготовки забезпечує максимальну ефективність навчань. Бійці відпрацьовують усі необхідні елементи, що можуть знадобитися в реальному бою.

«Ці навчання готуються і проводяться дуже ретельно. Стрільба, тактика, пересування, медицина, топографія, – це все саме необхідне. Щоб іти штурмувати, прикривати, вести оборонні чи наступальні дії, треба готуватись і тренуватись», – пояснює гвардієць з позивним Мажик.

Важливим аспектом бойового злагодження є формування довіри між бійцями. Спільні тренування дозволяють краще пізнати один одного. Люди починають краще розуміти сильні та слабкі сторони товаришів, навчаються довіряти та покладатися один на одного. За підсумками проведеного бойового злагодження командування 50-го полку відзначає високу мотивацію та готовність гвардійців виконувати поставлені бойові завдання.