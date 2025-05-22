У Карпатах виявили тіло чоловіка без ознак життя

Гірські рятувальники спільно з поліцейськими транспортували тіло загиблого з гори Піп Іван

Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

21 травня у другій половині дня до рятувальників пошуково-рятувального поста «Піп Іван» (ГПРВ «Явірник») надійшло повідомлення від керівника туристичної групи з трьох осіб. Турист повідомив, що неподалік вершини гори Піп Іван виявив тіло невідомого чоловіка без ознак життя.

На місце події негайно вирушили рятувальники. Інформація про виявлення тіла підтвердилася. Подальші дії здійснювалися у взаємодії з працівниками поліції.

22 травня, після завершення необхідних слідчих дій, до транспортування тіла з важкодоступної гірської місцевості було залучено гірських рятувальників з селища Верховина. Рятувальники спільно з працівниками поліції транспортували тіло загиблого чоловіка, 1991 року народження, мешканця Львівської області, до найближчого населеного пункту.

Наразі всі обставини з’ясовують правоохоронні органи.