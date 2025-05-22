Держсекретар США не захотів називати путіна воєнним злочинцем

Держсекретар США Марко Рубіо відмовився назвати лідера Кремля володимира путіна воєнним злочинцем.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це він сказав під час слухань у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США, повідомляє “Європейська правда”.

Під час запитань у Рубіо стався напружений обмін думками з конгресменом-демократом Білом Кітінгом, який спочатку запитав Рубіо, чи є росія агресором у війні?

“Так, росія вторглась в Україну. Вони вторглися, так”, — сказав держсекретар.

Потім законодавець захотів почути відповідь, чи є путін воєнним злочинцем.