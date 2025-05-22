Держсекретар США Марко Рубіо відмовився назвати лідера Кремля володимира путіна воєнним злочинцем.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це він сказав під час слухань у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США, повідомляє “Європейська правда”.
Під час запитань у Рубіо стався напружений обмін думками з конгресменом-демократом Білом Кітінгом, який спочатку запитав Рубіо, чи є росія агресором у війні?
“Так, росія вторглась в Україну. Вони вторглися, так”, — сказав держсекретар.
Потім законодавець захотів почути відповідь, чи є путін воєнним злочинцем.
“Якщо подивитися на те, що трапилося там, ми з певністю можемо охарактеризувати це як воєнні злочини, але ми маємо на меті завершити війну”, — ухильно відповів держсекретар.