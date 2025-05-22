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Держсекретар США не захотів називати путіна воєнним злочинцем
Диван на коліщатках в темній вітальні

Держсекретар США не захотів називати путіна воєнним злочинцем

Автор: Олег Мамчур
22/05/2025 16:25
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Держсекретар США Марко Рубіо відмовився назвати лідера Кремля володимира путіна воєнним злочинцем.

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Про це він сказав під час слухань у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США, повідомляє “Європейська правда”.

Під час запитань у Рубіо стався напружений обмін думками з конгресменом-демократом Білом Кітінгом, який спочатку запитав Рубіо, чи є росія агресором у війні?

“Так, росія вторглась в Україну. Вони вторглися, так”, — сказав держсекретар.

Потім законодавець захотів почути відповідь, чи є путін воєнним злочинцем.

“Якщо подивитися на те, що трапилося там, ми з певністю можемо охарактеризувати це як воєнні злочини, але ми маємо на меті завершити війну”, — ухильно відповів держсекретар.