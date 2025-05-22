Надвірнянська громада зустріне з полону воїна Алєксєєва Володимира

Після трьох років полону у Надвірнянську громаду повіртається захисник Алєксєєв Володимир.

Повідомляє Зіновій Андрійович, пише Правда.іф.

Завтра 23 травня 2025 року, додому в місто Надвірна повертається наш відважний воїн після важких трьох років полону Алєксєєв Володимир Андрійович 30.09. 2000 р.н.

Орієнтовний час зустрічі військовослужбовця в пʼятницю о 14:15 год на майдані Шевченка.

Виїзд кортежу о 14:00 год від кільця вул. Шухевича, вул. Мазепи, вул. Чорновола , майдан Шевченка.

“Запрошуємо всіх мешканців зустріти героя з гідністю та вдячністю! Прийдімо разом, аби подякувати за його мужність і самопожертву, за незламну віру в Україну!

Нехай наші щирі серця, теплі обійми й живий коридор стануть найкращою зустріччю для воїна, який вистояв заради кожного з нас”, – йдеться у дописі.