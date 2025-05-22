Скільки учнів 9 та 11 класів завершують навчання у школах Івано-Франківської області

У 2025 році в ліцеях та гімназіях Івано-Франківщини завершують навчання 9 тисяч 269 одинадцятикласників та 15 тисяч 646 учнів дев’ятих класів.

Про це 21 травня на нараді у голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації розповів директор департаменту освіти й науки ОВА Віктор Кімакович, повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

“Крім вищих навчальних закладів, у нас є дев’ятикласники, і вони вступатимуть у професійно-технічні заклади та коледжі. Тому що ми розуміємо: для відбудови держави у повоєнний час нам потрібні висококваліфіковані робітники. Нам вдалося оновити матеріально-технічну базу, відкрити навчально-практичні центри у 2025 році. Тому закликаємо дев’ятикласників вибирати наші заклади й продовжувати навчання”, — сказав Віктор Кімакович.

З його слів, в Івано-Франківській області працюють 19 закладів професійно-технічної освіти, де готові прийняти приблизно 4 тисячі студентів. Абітурієнти можуть обирати одну з 86 спеціальностей.

Також Віктор Кімакович додав, що на Івано-Франківщині діють 28 закладів фахової передвищої освіти. 24 з них — комунальної та державної власності. Загалом у ці коледжі у 2025 році можуть зарахувати півтори тисячі абітурієнтів.

“Цьогоріч змінилася вступна кампанія. У деяких коледжах є новий перелік спеціальностей. Батькам слід звернути увагу, що такі освітні спеціальності, як-от: “Право”, “Прикладна математика”, “Архітектура та містобудування” фахові коледжі вже не готуватимуть. Вони будуть у вищих навчальних закладах”, — пояснив директор департаменту освіти й науки обласної військової адміністрації.

За словами Кімаковича, вступна кампанія у закладах професійно-технічної освіти стартує з 1 червня, а у фахових коледжах — з 25 червня.