Культурний рекорд у Франківську: “Бойківчанку” одночасно танцювали 300 учасників ФОТО

На Прикарпатті встановили черговий рекорд
Сьогодні, 10 травня, Франківщина стала свідком унікальної події: танець “Бойківчанка”, який одночасно станцювали 300 учасників із Прикарпаття, Львівщини та Буковини, офіційно внесений до Національного реєстру рекордів України як наймасовіше виконання цього народного танцю.
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Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда ІФ
“Бойківчанка” — це не просто хореографічна композиція. Це — душа нашого бойківського краю, відображення його духу, характеру та темпераменту. Вперше поставлений у 1965–1966 роках, танець і сьогодні несе живу енергію Карпат, об’єднуючи покоління, зберігаючи нашу автентичну культуру.
Цей рекорд доводить, що наша культура жива, а традиції об’єднують.
Щиро дякую всім, хто долучився до цієї події: Карпатському національному університету імені Василя Стефаника, хореографам, танцювальним колективам, організаторам та всім, хто вірив і творив цей рекорд разом із нами, – йдеться в повідомленні