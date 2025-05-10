У Франківську біля міського озера встановили нові мангали

Комунальники закликали прибирати за собою сміття, щоб це місце залишалося затишним.

Комунальне підприємство “Центр розвитку міста та рекреації” запрошує іванофранківців та гостей міста відвідати оновлену відпочинкову зону, на якій оновили мангали, передає Правда ІФ з посиланням на “Центр розвитку міста та рекреації”.

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“Ми постійно працюємо над тим, щоби зробити зону відпочинку біля озера комфортнішою для мешканців та гостей міста. Нещодавно ми оновили мангали, щоб ваші зустрічі з друзями, сімейні пікніки та барбекю стали ще зручнішими та приємнішими! Приходьте та насолоджуйтеся відпочинком на природі!” – йдеться в повідомленні.

Відпочинкову зону біля міського озера вдалося облаштувати у 2020 році завдяки ініціативним мешканцям та «Бюджету участі». За цією територією доглядають працівники КП “Центр розвитку міста і рекреації” та дбають, щоби вчасно замінити елементи благоустрою, які зношуються та втрачають привабливість.