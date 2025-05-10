У Івано-Франківську відбувся благодійний велопробіг ФОТОРЕПОРТАЖ

10 травня мешканці Івано-Франківська долучилися до благодійного велопробігу, приуроченого до Дня міста.

Захід організовано з метою збору коштів для 50-го полку імені Семена Височана Національної гвардії України, який захищає Україну від російської агресії, передає Правда ІФ з посиланням на Версії

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Сьогодні вулицями Івано-Франківська проїхала колона велосипедистів, які взяли участь у благодійному велопробігу з нагоди Дня заснування міста. Захід розпочався о 10:00 на площі Івана Франка, що на вулиці Незалежності, 40, зібравши учасників різного віку, об’єднаних бажанням підтримати українських захисників.

Маршрут велопробігу, затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради, пролягав через центральні вулиці Івано-Франківська: від площі І. Франка учасники рухалися вулицями Б. Лепкого, М. Мулика, М. Грушевського, Вагилевича, Січових Стрільців та Г. Мазепи. Завершальним етапом маршруту став заїзд на територію Міського озера з вулиці Саєвича, де учасники проїхали навколо водойми та фінішували біля станції прокату човнів.

Велопробіг об’єднав любителів велоспорту, активістів та просто небайдужих містян, які прагнули зробити свій внесок у підтримку захисників України. Зібрані під час заходу кошти будуть спрямовані на потреби 50-го полку імені Семена Височана Національної гвардії України.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків особисто відвідав захід та опублікував відео та фото з велопробігу, підкресливши важливість підтримки українських військових, особливо в умовах повномасштабної війни.

Благодійний велопробіг став не лише способом збору коштів для потреб ЗСУ, але й нагадуванням про те, що попри війну місто продовжує жити, розвиватися та відзначати важливі дати своєї історії. День заснування Івано-Франківська цього року набув особливого значення через поєднання святкування з волонтерською ініціативою та підтримкою військових.