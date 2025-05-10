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На схилі гори Піп Іван виявили труп чергового ухилянта
Диван на коліщатках в темній вітальні

На схилі гори Піп Іван виявили труп чергового ухилянта ФОТО 16+

Автор: Ігор Василик
10/05/2025 18:34
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Ухилянти намагаються нелегально перетнути український кордон не тільки через Тису.

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Через дію воєнного стану в Україні, та проведення мобілізації, чимало чоловіків призовного віку намагаються незаконно покинути межі держави. Переважна більшість із намагається це зробити у незаконний спосіб, який доволі часто може бути смертельно небезпечним, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на українських прикордонників, які несуть варту у Карпатах.

У суботу в Карпатах знову виявили труп чоловіка

Сьогодні, 10 травня, на підніжжі гори Піп Іван Мармароський, що в Рахівському районі Закарпатської області, прикордонний наряд від відділу прикордонної служби «Ділове» Мукачівського загону виявив тіло невідомого чоловіка. Загиблого знайшли на відстані близько одного кілометра від державного кордону з Румунією, у важкодоступній гірській місцевості, повідомляють прикордонники.

Це вже другий подібний випадок за останній тиждень.

Минулого разу тіло людини також було виявлено неподалік державного рубежу, що свідчить про загрозливу тенденцію спроб незаконного перетину кордону у небезпечних умовах.

На місце інциденту прикордонники одразу викликали представників ДСНС та НП.

Закликаємо громадян утримуватися від самостійного пересування у важкодоступних прикордонних районах. Перетинати кордон поза пунктами пропуску – незаконно, здійснювати такі спроби через гірську місцевість – небезпечно!