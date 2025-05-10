У Франківській обласній лікарні пройшов благодійний ярмарок картин, які намалювати військові ФОТО

У Івано-Франківській обласній клінічній лікарні провели весняний благодійний аукціон. Головними лотами на якому стали яскраві сакури, які напередодні створювали військові.

Придбавши картину захисника, була можливість подарувати йому можливість побачити місто, побувати на екскурсії чи на концерті, йдеться у сюжеті телеканалу 402, передає правда ІФ

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Анатолій Вяткін на реабілітації в ОКЛ уже два місяці. Внаслідок поранення під Покровськом йому ампутували ногу. Чоловік каже, як тільки потеплішало часто виходять на територію закладу, тож і вирішили на свіжому повітрі зайнятися творчістю.

Я малював три дерева у вигляді тризуба. Україна переможе, все буде гаразд. Це морально відволікло. Потім і спалось гарно, – каже Анатолій Вяткін.

Придбати благодійні лоти зібралось немало охочих, серед них багато працівників медичного закладу. Усі, хто долучився до ініціативи, зробили свій внесок у придбання авто з пневмопідйомником. Воно допоможе транспортувати військових, які пересуваються на кріслах колісних, за їхніми потребами.

Це така машина, у яку зможе військовий заїхати і в гідних умовах бути транспортований до місця події. Мінімашина коштує орієнтовно 600 тис грн. Якщо зберемо більше грошей, ми зможемо придбати автобус, яким ми зможемо транспортувати більше людей, – розповідає комунікаційниця лікарні, авторка ідеї Надія Шегда.

Як повідомили у лікарні, всього на ярмарку зібрали 140 тис грн.