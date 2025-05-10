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У Франківську зіткнулись дві автівки: є постраждалий. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську зіткнулись дві автівки, є постраждалий. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
10/05/2025 20:24
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10 травня о 15:23 на лінію “101” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в місті Івано-Франківськ, за участю двох легкових автомобілів.

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До місця події одразу направили рятувальників, які по прибуттю деблокували одну постраждалу особу з понівеченого автомобіля та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Також на місці ДТП працівники ДСНС від’єднали клеми акумуляторних батарей з метою запобігання загорянню.

Всі обставини події встановлюють правоохоронці.