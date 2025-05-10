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На Городенківщині відкрили Алею Героїв ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Городенківщині відкрили Алею Героїв ФОТО

Автор: Петро Якимчук
10/05/2025 20:26
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У селі Острівець Городенківської громади у четвер, 8 травня, відкрили Алею Героїв.

На ній встановлено шість меморіальних дощок на честь захисників України, котрі народилися в Острівецькому старостинському окрузі.

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Про це повідомляє Городенківська міська рада, передає Правда ІФ

На алеї встановили дошки загиблим: братам Віталію та Андрію Сенюкам, Володимиру Дронюку, Володимиру Лоюку, Дмитру Дзумедзеяю та Петру Сенюку.

Відкривали меморіальні дошки рідні загиблих воїнів. Освячення провели отці Дмитро Лісецький та Василь Страшинський.

Вони — у наших серцях, у стінах рідної школи й у кожному дні, який ми маємо завдяки їхній жертовності. Герої не вмирають, – йдеться у дописі.