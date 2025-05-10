На Городенківщині відкрили Алею Героїв ФОТО

У селі Острівець Городенківської громади у четвер, 8 травня, відкрили Алею Героїв.

На ній встановлено шість меморіальних дощок на честь захисників України, котрі народилися в Острівецькому старостинському окрузі.

Про це повідомляє Городенківська міська рада, передає Правда ІФ

На алеї встановили дошки загиблим: братам Віталію та Андрію Сенюкам, Володимиру Дронюку, Володимиру Лоюку, Дмитру Дзумедзеяю та Петру Сенюку.

Відкривали меморіальні дошки рідні загиблих воїнів. Освячення провели отці Дмитро Лісецький та Василь Страшинський.