На Прикарпатті із задимлених квартир врятували двох людей. ФОТО

Випадки задимлення у квартирах через підгорілу їжу трапилися у Калуші.

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Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

Так, 10 травня о 18:18 до Служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення у квартирі по вулиці Богдана Хмельницького в місті Калуш.

Прибувши до місця виклику, під час проведення розвідки рятувальники зʼясували, що у кухні житлової квартири на другому поверсі п’ятиповерхового будинку сталося підгоряння їжі без подальшого горіння.

На місці події, вогнеборці винесли на свіже повітря чоловіка, який перебував у задимленому приміщенні. Надалі чоловіка передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Цього ж дня у місті Калуш трапився ще один випадок підгоряння їжі в приміщенні кухні житлової квартири без подальшого горіння. На місці події вогнеборці також винесли чоловіка з задимленої квартири та передали медикам.

Подія трапилась у квартирі на другому поверсі пʼятиповерхового житлового будинку по вулиці Стуса.