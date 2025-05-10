У Делятинській громаді відкрили меморіальні дошки полеглим захисникам України

У п’ятницю, 9 травня, в Білоославському ліцеї відбулося урочисте відкриття пам’ятних меморіальних дощок полеглим військовослужбовцям.
Про це передає Правда ІФ з посиланням на Делятинську громаду
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Зокрема, пам’ятними дошками вшанували захисників:
- Любомира Гуменюка. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до лав Збройних сил України. Служив навідником 2 штурмового відділення 4 штурмової роти однієї з військових частин. Любомир Гуменюк загинув 26 листопада 2024 року поблизу селища Роздольне Волноваського району на Донеччині. У нього залишилися батьки, брат і сестра.
- Назара Федоришина. Назарій Федоришин народився 31 грудня 1980 року, проживав у селі Білі Ослави Делятинської громади. Чоловік воював від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Служив у стрілецькому відділенні стрілецької роти 77 батальйону 102 окремої бригади Сил територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. Мав звання молодшого сержанта. Назарій Федоришин загинув 6 грудня 2024 року під час бойового завдання поблизу села Високе Запорізької області.
- Василя Дідика. Василь Дідик народився 12 липня 1970 року. До початку повномасштабного вторгнення РФ він працював учителем захисту України в Білоославському ліцеї імені Марійки Підгірянки. Василь Дідик загинув поблизу села Дорожнянка Пологівського району Запорізької області. У бійця залишилися дружина та троє синів.