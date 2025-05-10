У Делятинській громаді відкрили меморіальні дошки полеглим захисникам України

У п’ятницю, 9 травня, в Білоославському ліцеї відбулося урочисте відкриття пам’ятних меморіальних дощок полеглим військовослужбовцям.

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Делятинську громаду

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Зокрема, пам’ятними дошками вшанували захисників: