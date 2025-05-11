Диктатор Путін запропонував прямі переговори з Україною у Стамбулі: Деталі

У нічній заяві 11 травня російський диктатор Путін заявив, що нібито налаштований на “прямі переговори” з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Українську правду

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Джерело: звернення Путіна, пропагандистське російське видання ТАСС

Деталі: Путін запропонував у четвер, 15 травня, прямі перемовини з Україною і там же обговорити нові перемир’я.

Пряма мова Путіна: “Пропонуємо відновити прямі переговори з Київським режимом у четвер, 15 травня у Стамбулі, де вони були перевані”.

Деталі: У своєму зверненні Путін вперше так звану “СВО” назвав війною.

За словами правителя Кремля, він пропонує відновити прямі переговори “без попередніх умов”.

У зверненні Путін також заявив, що очікує відповіді на свою пропозицію від київської влади та її “кураторів”.

Правитель Росії вчергове не оминув питання усунення “першопричин конфлікту” (війни РФ проти України – ред.).

Крім того, Путін заявив, що проведе розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом з приводу можливих прямих переговорів.

Під час свого звернення Путін не згадав про 30-денне перемир’я. Ввечері 10 травня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія подумає про пропозицію України, Європи та США про 30-денне припинення вогню.

За словами помічника глави РФ Юрія Ушакова, делегація від РФ поїде до Стамбула, про її склад буде оголошено пізніше.