В Карпатах досі падає сніг ФОТО

У високогір’ї Карпат тривають опади у вигляді снігу
Гірські рятуальники прикарпаття повідомили, що на горі Піп Іван Чорногірський продовжує падати сніг, передає інформаційний ресурс Правда ІФ
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Станом на 07:25, 11.05.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена, падає сніг. Вітер північний 6 м./с..Температура повітря -6°С. Протягом доби випало близько 5 см. снігу, – йдеться у повідомленні рятувальників
Гірські рятувалтники виклали фото засніженої обсерваторії на вершині гори Піп Іван