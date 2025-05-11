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В Карпатах досі падає сніг ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Карпатах досі падає сніг ФОТО

Автор: Петро Якимчук
11/05/2025 08:15
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У високогір’ї Карпат тривають опади у вигляді снігу

Гірські рятуальники прикарпаття повідомили, що на горі Піп Іван Чорногірський продовжує падати сніг, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

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Станом на 07:25, 11.05.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена, падає сніг. Вітер північний 6 м./с..Температура повітря -6°С. Протягом доби випало близько 5 см. снігу, – йдеться у повідомленні рятувальників

Гірські рятувалтники виклали фото засніженої обсерваторії на вершині гори Піп Іван