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ЗСУ знищили понад 1300 окупантів: Втрати росіян
Диван на коліщатках в темній вітальні

ЗСУ знищили понад 1300 окупантів: Втрати росіян

Автор: Петро Якимчук
11/05/2025 08:37
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Генштаб оприлюнив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.25, передає Правда ІФ

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 965890 (+1310) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10792 (+2) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22446 (+6) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 27670 (+33) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1381 (+1) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1159 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 35537 (+55),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 47947 (+117) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3878 (+3)
  • Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

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Втрати росіян станом на 11 травня 2025 року