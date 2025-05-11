Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

11 травня – День Матері;

– 110 років від дня народження Оксани Грицей (1915-1988), української народної майстрині художнього різьблення і випалювання по дереву, родом з с. Оболоня біля м. Долини (нині Долинської міської територіальної громади Калуського району);

– 65 років від дня народження Ірини Костюк (1960), івано-франківської художниці;

– 55 років виповнюється Володимиру Гривінському (1970), художнику і графіку, члену НСХУ (1999), уродженцю м. Івано-Франківськ.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.