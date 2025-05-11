На Прикарпатті оголосили штормове попередження

На Івано-Франківщині очікується значне погіршення погодних умов.

Про це передає інформаційний ресурс Правда ІФ з посиланням на Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області

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По області та місту впродовж доби 11 травня очікується значний дощ, в горах з мокрим снігом 15-29 мм за 12 год та менше.

(I рівень небезпечності, жовтий).