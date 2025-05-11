Прикарпатські військові щемно привітали матерів зі святом ВІДЕО

Прикарпатські захисники привітали матерів:

109 окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 ОГШБр “Едельвейс” записав відео з нагоди Дня матері:

“Дорогі наші Мами.

Сьогодні, як і щодня, хочеться обійняти кожну з вас — тихо, міцно, як ви обіймаєте нас у думках, коли ми далеко. І подякувати вам.

Матерям, чиї сини й доньки зараз на передовій, хто щодня чекає дзвінка, молиться, тримає зв’язок і тримає небо над ними. Ми знаємо, що разом із нами тримає фронт і ваше серце.

Матерям, які самі стали до зброї, у формі — з автоматом, з рацією, з дроном чи медичною сумкою. Ви стали прикладом незламності.

За кожне слово підтримки, за кожен оберіг і за молитву вночі, коли не спиться. За любов, що не ламається від відстані.

З Днем матері, найрідніші!”