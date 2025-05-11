Прикарпатські військові щемно привітали матерів зі святом ВІДЕО

У неділю, 11 травня, Україна відзначає День матері, пише Правда ІФ
Прикарпатські захисники привітали матерів:
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
109 окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 ОГШБр “Едельвейс” записав відео з нагоди Дня матері:
102 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщина:
“Дорогі наші Мами.
Сьогодні, як і щодня, хочеться обійняти кожну з вас — тихо, міцно, як ви обіймаєте нас у думках, коли ми далеко. І подякувати вам.
Матерям, чиї сини й доньки зараз на передовій, хто щодня чекає дзвінка, молиться, тримає зв’язок і тримає небо над ними. Ми знаємо, що разом із нами тримає фронт і ваше серце.
Матерям, які самі стали до зброї, у формі — з автоматом, з рацією, з дроном чи медичною сумкою. Ви стали прикладом незламності.
За кожне слово підтримки, за кожен оберіг і за молитву вночі, коли не спиться. За любов, що не ламається від відстані.
З Днем матері, найрідніші!”
50 полк імені Семена Височана Національної гвардії України:
“У сотень тисяч материнських сердець горить надія на повернення своїх синів та дочок з війни. Щоденно вони моляться за благословення і охорону над дітьми, а чимало з них самі стали захисницями України.
Ми щиро співчуваємо кожній матері, що має свою історію болю і туги. Вшановуємо усіх українських матерів за мужність і самопожертву.”