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Прикарпатські військові щемно привітали матерів зі святом ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатські військові щемно привітали матерів зі святом ВІДЕО

Автор: Петро Якимчук
11/05/2025 10:36
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У неділю, 11 травня, Україна відзначає День матері, пише Правда ІФ

Прикарпатські захисники привітали матерів:

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109 окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 ОГШБр “Едельвейс” записав відео з нагоди Дня матері:

102 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщина:

“Дорогі наші Мами.

Сьогодні, як і щодня, хочеться обійняти кожну з вас — тихо, міцно, як ви обіймаєте нас у думках, коли ми далеко. І подякувати вам.

Матерям, чиї сини й доньки зараз на передовій, хто щодня чекає дзвінка, молиться, тримає зв’язок і тримає небо над ними. Ми знаємо, що разом із нами тримає фронт і ваше серце.

Матерям, які самі стали до зброї, у формі — з автоматом, з рацією, з дроном чи медичною сумкою. Ви стали прикладом незламності.

За кожне слово підтримки, за кожен оберіг і за молитву вночі, коли не спиться. За любов, що не ламається від відстані.

З Днем матері, найрідніші!”

50 полк імені Семена Височана Національної гвардії України:

“У сотень тисяч материнських сердець горить надія на повернення своїх синів та дочок з війни. Щоденно вони моляться за благословення і охорону над дітьми, а чимало з них самі стали захисницями України.

Ми щиро співчуваємо кожній матері, що має свою історію болю і туги. Вшановуємо усіх українських матерів за мужність і самопожертву.”