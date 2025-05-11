Ворохтянські надзвичайники врятували туриста на засніженій Говерлі ФОТО/ВІДЕО

Прикарпатські рятувальники надали допомогу туристу на горі Говерла

11 травня вранці, до чергового ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення, надійшло повідомлення від мешканця Тернопільщини, який повідомив,що під час сходження на г. Говерла в районі Малої Говерли через погіршення погодних умов та виснаження не може продовжити рух самостійно.

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Про це передає Правда ІФ з посиланням на Головне управління ДСНС Франківщини

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено ворохтянських гірських рятувальників, в складі 4 осіб, які поибули до громадянина 1993 р.н. та супроводили до спортивної бази «Заросляк».

Рятувальники нагадують туристам: перед виходом у гори обов’язково перевіряйте прогноз погоди та не вирушайте в похід у разі її погіршення — це може коштувати життя.