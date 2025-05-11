З ліцею одразу на передову: Історія 18-річного Олександра з Коломиї

Захиснику України лише 18 років. А він — уже воїн. Олександр із Коломиї, позивний “Пальма”. Йому нещодавно виповнилося 18, а за плечима пів року бойових завдань у складі 85 окремого батальйону 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Ще зовсім недавно він був школярем, вступив до місцевого ліцею на “оператора з програмного забезпечення”, а сьогодні — тримає в руках зброю, щоб захистити нашу землю, йдеться на сторінці 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

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“Коли почалося повномасштабне вторгнення, я одразу сказав собі: я маю йти. Єдине, що зупиняло — мій вік. Чекав, поки виповниться 18”.

Рішення Олександра по-справжньому чоловіче. Через рекрутинг подав заявку на службу, пройшов відбір, почув про 85 батальйон — і відчув, що це його місце.

Мама казала: “Не йди, Боже, придумай щось, ще ж такий молодий…”. Дуже переживала. На початку було багато страху — мовляв, там нема ні забезпечення, ні умов. Але тепер я точно можу сказати — це міфи. Все в нас є. І я дуже задоволений тим, як тут все облаштовано”.

З часом мама трохи заспокоїлася. Хоча серце матері завжди хвилюється. Особливо — коли її син на фронті.

18-й Олександр з Коломиї захищає Україну у складі 105 окремої бригади ТРО ЗСУ

А ще на нього чекає кохана дівчина. Вони зідзвонюються, переписуються, тримаються один за одного, як тільки можуть.