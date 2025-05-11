«Україна – це Європа. Наш шлях незворотній», – з нагоди Дня Європи Віталій Кличко зустрівся з послами та дипломатами

Мер Києва Віталій Кличко з нагоди Дня Європи традиційно зустрівся з 25 послами та дипломатами іноземних держав. Подякував за допомогу і закликав посилити підтримку України у критичний момент війни. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

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«Вдячний партнерам за підтримку та допомогу, яку вони продовжують надавати в цей драматичний для України час. І ця допомога має бути посилена, бо у війні настав критичний момент. Конкретні дії, посилення санкцій проти росії, все необхідне Україні для захисту – спільно ми маємо зупинити Путіна! Бо війна в Україні стосується і кожного європейця. Зусилля лідерів мають бути посилені задля допомоги в досягненні миру в Європі. Миру, який не порушуватиме національних інтересів нашої держави», – заявив Віталій Кличко.

Він підкреслив незворотність європейського шляху України і важливість збереження демократичних надбань.