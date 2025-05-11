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Гірські райони Прикарпаття продовжує засипати снігом ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Гірські райони Прикарпаття продовжує засипати снігом ВІДЕО

Автор: Петро Якимчук
11/05/2025 13:40
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Сьогодні, 11 травня, погіршилися погодні умови на Івано-Франківщині, пише Правда ІФ

У гірських районах падають опади у вигляді снігу. Прийшла справжня зима.

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Нагадаємо, що надзвичайники оголосили сьогодні штормове попередження внаслідок погіршення погодніх умов.