Гірські райони Прикарпаття продовжує засипати снігом ВІДЕО

Сьогодні, 11 травня, погіршилися погодні умови на Івано-Франківщині, пише Правда ІФ
У гірських районах падають опади у вигляді снігу. Прийшла справжня зима.
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Роман Клим поділився ВІДЕО із засніженого Буковецького перевалу, котрий з’єднує Верховинський та Косівський райони
Нагадаємо, що надзвичайники оголосили сьогодні штормове попередження внаслідок погіршення погодніх умов.