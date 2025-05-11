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Франківська блогерка Верба потрапила до лікарні і "ледь не відкинула копита"
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківська блогерка Верба потрапила до лікарні і “ледь не відкинула копита”

Автор: Петро Якимчук
11/05/2025 14:37
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Франківська блогерка-мільйонниця Юлія Вербинець, відома як Верба, потрапила до лікарні.

Блогерка опублікувала фото в Instagram-stories, на якому чітко видно, що вона потрапила до лікарні. 22-річна Юлія Верба лежала в лікарняній палаті, а до її руки була приєднана система крапельниці, передає Правда ІФ з посиланням на ТСН

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Знаменитість налякала прихильників своїм станом. Блогерка говорить, що їй було неабияк зле. Наразі у подробиці Верба не вдається. Верба говорить, що після пережитого в неї просто немає сил. Утім, вона пообіцяла розкрити всі подробиці згодом, вже після того, як почуватиметься краще. Також Юлія зазначила, що деякий час не буде активною в соцмережах.

Юлія Верба в лікарні / instagram.com/yuli.verbaaa

“Професійно випадаю зі срачів та Інтернету. Я ледь не відкинула копита… Колись розповім, що зі мною сталося, як тільки відійду. Сил нуль”, – поділилася блогерка.