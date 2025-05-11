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Прикарпатського воїна Ярослава Гулу нагородили відзнакою "Козацький хрест - За бойові заслуги"
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатського воїна Ярослава Гулу нагородили відзнакою “Козацький хрест – За бойові заслуги”

Автор: Петро Якимчук
11/05/2025 15:31
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Воїна з Букачівської громади Ярослава Гулу нагородили високою відзнакою.

Про це повідомили у Букачівській територіальній громаді, передає Правда ІФ

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“Приємна звістка прийшла з бригади, де служить наш військовослужбовець, який родом з села Чагрів. Нещодавно його роботу на передовій було відзначено командуванням бригади та вручено цю високу нагороду. Гордимося нашими Героями! Відзнака «Козацький Хрест» надається за бойові заслуги та високий ступінь військової майстерності та вручається з нагрудним знаком”,- йдеться у повідомленні.

Ярослав Гула