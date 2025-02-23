Кирило Буданов вірить в закінчення війни у 2025 році й назвав причину

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що вірить в закінчення війни в Україні у 2025 році. Але це в односторонньому порядку неможливо.

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Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву під час Форуму “Україна. Рік 2025”.

“Ви почули від кількох спікерів, що як мінімум РФ треба передишка, зупинка вогню. Їй не вистачає сил. Це одна з причин. Друга — велика фінансова ціна для РФ”, – пояснив він.

При цьому питання журналістів про те, коли це може статися, Буданов назвав “цікавим питанням”.