Кирило Буданов вірить в закінчення війни у 2025 році й назвав причину

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що вірить в закінчення війни в Україні у 2025 році. Але це в односторонньому порядку неможливо.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву під час Форуму “Україна. Рік 2025”.
“Ви почули від кількох спікерів, що як мінімум РФ треба передишка, зупинка вогню. Їй не вистачає сил. Це одна з причин. Друга — велика фінансова ціна для РФ”, – пояснив він.
При цьому питання журналістів про те, коли це може статися, Буданов назвав “цікавим питанням”.
“Коли всі сторони будуть готові, вироблять план, алгоритм, який погодять, якщо він реалістичний. Тоді і станеться, раніше не буде. В односторонньому порядку це не можна зробити”, – зазначив глава ГУР.