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Кирило Буданов вірить в закінчення війни в 2025 році й назвав причину
Диван на коліщатках в темній вітальні

Кирило Буданов вірить в закінчення війни у 2025 році й назвав причину

Автор: Олег Мамчур
23/02/2025 17:19
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Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що вірить в закінчення війни в Україні у 2025 році. Але це в односторонньому порядку неможливо.

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Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву під час Форуму “Україна. Рік 2025”.

“Ви почули від кількох спікерів, що як мінімум РФ треба передишка, зупинка вогню. Їй не вистачає сил. Це одна з причин. Друга — велика фінансова ціна для РФ”, – пояснив він.

При цьому питання журналістів про те, коли це може статися, Буданов назвав “цікавим питанням”.

“Коли всі сторони будуть готові, вироблять план, алгоритм, який погодять, якщо він реалістичний. Тоді і станеться, раніше не буде. В односторонньому порядку це не можна зробити”, – зазначив глава ГУР.