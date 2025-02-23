На Калущині через масштабну пожежу сухої трави постраждав чоловік. ВІДЕО

23 лютого у Калуському районі через пожежу сухостою постраждала людина. Вогонь охопив дві тисячі квадратних метрів.

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Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

“Через сильний вітер вогонь швидко поширювався, загрожуючи житловим будинкам. До прибуття рятувальників місцевий мешканець 1985 року народження намагався самостійно загасити пожежу, але отримав опіки та отруєння чадним газом”, – йдеться у повідомленні.

Постраждалого чоловіка передали медикам “швидкої”.

До слова, до ліквідації загоряння залучили Долинських рятувальників, які загасили пожежу.