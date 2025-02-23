У 10 гірсько-штурмову бригаду вступили перші новобранці за “Контрактом 18-24”

10 окрема гірсько-штурмова бригада “Едельвейс”, що дислокується на Івано-Франківщині, отримала 50 заявок на підписання “Контракту 18-24”. Він передбачає один рік служби, винагороду в 1 мільйон гривень, можливість виїзду за кордон та пільги. Підписати його можуть люди віком від 18 до 25 років.

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Про це Суспільному розповів начальник групи психологічного супроводу та відновлення “десятки” Давид.

10 бригада “Едельвейс” — одне із шести формувань, з яким можна укласти цей контракт. 20 лютого вона поповнилася першими трьома новобранцями. Один з них — 20-річний Андрій Супрунюк із Волинської області. До військової частини він добирався понад добу. У складі “едельвейсів” служитиме розвідником.

“У мене є близький знайомий, який вже півтора року служить у цій бригаді. Зараз на передовій виконує свою роботу. Він приїжджав у відпустку, ми спілкувалися. Я казав йому, що теж хочу воювати. Знайомий казав: “Потерпи ще трошки, звільниться місце і я тебе до себе заберу”. І так я чекав-чекав, і тут він дав знати. Знайома людина, більше довіряю”, — каже Андрій Супрунюк.

Харківцю Андрію Устінову — 21 рік. Він працював кухарем, але наважився вступити до війська. Спочатку йшов на звичайний контракт, але йому запропонували новий, який передбачає винагороду. Хлопець каже: як і хотів, служитиме снайпером.

“Там потрібна витримка, треба лежати, не рухатися, чекати, вичікувати. Я чув навіть, що снайпер може три дні лежати й жодного разу не вистрілити, а відстежувати. Мене мотивували швидше не гроші, а те, що контракт на рік, можна буде за кордон поїхати, іпотека, чому ні”, — говорить Андрій Устінов.

Сергій Мартинюк — родом із Кривого Рогу, йому 24 роки. У “десятці” служать його рідні, тому, каже, довго не думав, обираючи бригаду.

“Вчора підписав контракт на гранатометника. У мене брат воює, дядько воює”, — каже боєць.

Військовий психолог Василь Пінькевич розповідає, що розмовляв з першими трьома новобранцями бригади, які підписали “Контракт 18-24”. З його слів, хлопці — патріотично налаштовані, вмотивовані як винагородою, так і можливістю професійного розвитку.

“Вивчаємо їхнє походження, вік, звісно, мотиви, готовність до різних моментів, які можуть їх спіткати під час служби. Чи є в людини присутні суїцидальні думки й поведінка, якісь етапи аутоагресії. В такому випадку ми вивчаємо людину більше, і це може бути одним із тих “червоних прапорців”, — пояснює Василь Пінькевич.

10 окрема гірсько-штурмова бригада отримала 50 заявок на підписання “Контракту 18-24”. Про це відеозв’язком розповів начальник групи психологічного супроводу й відновлення бригади Давид, який зараз служить на Донеччині. З його слів, такий контракт, окрім зарплати, передбачає, винагороду в 1 мільйон гривень, яку виплачують протягом року служби, можливість виїзду за кордон після завершення контракту та пільги. Служити можна тільки на бойових посадах.

“Стати розвідником або стрільцем. Якщо ти такий міцний хлопець, то є нагода стати кулеметником або ж гранатометником. Це — насамперед бойові посади в бойових підрозділах, які передбачають безпосередню участь в бойових діях і спостерігання ворога власними очима. Але той, хто любить адреналін, той, хто любить кидати виклик долі, це — чудова нагода долучитися і стати максимально ефективним у нашому підрозділі”, — каже начальник групи психологічного супроводу й відновлення бригади.

Давид додає, що посилена базова військова підготовка новобранців триватиме 45 днів. Після неї буде адаптаційний період у підрозділі. З його слів, навіть якщо боєць отримає поранення на початку своєї служби, він все ж матиме винагороду.