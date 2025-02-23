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У Калуській ЦРЛ вперше провели забір органів від посмертного донора
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У Калуській ЦРЛ вперше провели забір органів від посмертного донора

Автор: Олег Мамчур
23/02/2025 15:55
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ДІМ РІА
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У Калуській центральній районній лікарні вперше провели забір органів від посмертного донора. Згоду на трансплантацію підписали родичі пацієнта.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Калуської міської ради.

“Було констатовано смерть головного мозку донора. Впродовж кількох годин медики провели забір органів. На нове серце в цей момент вже очікувала молода людина в сусідній Львівській області”, — йдеться у дописі.

Забір органів провели медики Калуської центральної районної лікарні та Першого медичного об’єднання Львова.

“Хочемо подякувати родині пацієнта, який став посмертним донором, за непросте, однак важливе, надзвичайно людяне та гуманне рішення. Воно дозволить продовжити життя реципієнтам, котрі, зважаючи на дефіцит донорських органів, їх так потребують”, — пишуть на сторінці Калуської міськради.