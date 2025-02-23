У Калуській ЦРЛ вперше провели забір органів від посмертного донора

У Калуській центральній районній лікарні вперше провели забір органів від посмертного донора. Згоду на трансплантацію підписали родичі пацієнта.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Калуської міської ради.

“Було констатовано смерть головного мозку донора. Впродовж кількох годин медики провели забір органів. На нове серце в цей момент вже очікувала молода людина в сусідній Львівській області”, — йдеться у дописі.

Забір органів провели медики Калуської центральної районної лікарні та Першого медичного об’єднання Львова.