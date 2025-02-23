Робота, медицина, адаптація: як на Прикарпатті підтримують ветеранів

В Івано-Франківську провели нараду, присвячену обговоренню підтримки демобілізованих військовослужбовців. Головна увага була зосереджена на забезпеченні ветеранів роботою та їх професійній адаптації.
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Про це пише Правда з посиланням на “Канал 402”.
За словами заступниці начальника управління з питань ветеранської політики Наталії Івасишин, в області наразі відкрито 98 вакансій фахівців із супроводу ветеранів. Уже 27 осіб офіційно працевлаштовані, ще 19 перебувають у резерві.
“Громади, відповідно до створених комісій, почали розглядати заявки на супровід ветеранів. Ми аналізуємо ситуацію і бачимо, що територіальні громади, які вже відкрили вакансії та мають резерв кандидатів, продовжують набір. Водночас важливо першочергово працевлаштовувати тих, хто вже перебуває в резерві з 2024 року”, – зазначила Наталія Івасишин.
Фінансування зарплат фахівців, які працюють із ветеранами, у 2025 році становитиме понад дев’ять мільйонів гривень. Ці кошти покриють потреби на період із січня по серпень.
Посадовиця розповідає, що зараз на Прикарпатті функціонують 14 лікарень, у яких створено 72 експертні команди для допомоги демобілізованим військовослужбовцям.
Також у 2025 році 400 ветеранів зможуть отримати послуги з професійної адаптації, що дасть змогу їм легше інтегруватися в цивільне життя.