Робота, медицина, адаптація: як на Прикарпатті підтримують ветеранів

В Івано-Франківську провели нараду, присвячену обговоренню підтримки демобілізованих військовослужбовців. Головна увага була зосереджена на забезпеченні ветеранів роботою та їх професійній адаптації.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише Правда з посиланням на “Канал 402”.

За словами заступниці начальника управління з питань ветеранської політики Наталії Івасишин, в області наразі відкрито 98 вакансій фахівців із супроводу ветеранів. Уже 27 осіб офіційно працевлаштовані, ще 19 перебувають у резерві.

“Громади, відповідно до створених комісій, почали розглядати заявки на супровід ветеранів. Ми аналізуємо ситуацію і бачимо, що територіальні громади, які вже відкрили вакансії та мають резерв кандидатів, продовжують набір. Водночас важливо першочергово працевлаштовувати тих, хто вже перебуває в резерві з 2024 року”, – зазначила Наталія Івасишин.

Фінансування зарплат фахівців, які працюють із ветеранами, у 2025 році становитиме понад дев’ять мільйонів гривень. Ці кошти покриють потреби на період із січня по серпень.

Посадовиця розповідає, що зараз на Прикарпатті функціонують 14 лікарень, у яких створено 72 експертні команди для допомоги демобілізованим військовослужбовцям.

Також у 2025 році 400 ветеранів зможуть отримати послуги з професійної адаптації, що дасть змогу їм легше інтегруватися в цивільне життя.