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У роботі «Резерв+» стався збій: застосунок не відображає дані
Диван на коліщатках в темній вітальні

У роботі «Резерв+» стався збій: застосунок не відображає дані

Автор: Олег Мамчур
23/02/2025 14:14
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У Міністерстві оборони повідомили про нестабільну взаємодію застосунку «Резерв+» із реєстрами.

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Через це користувачі можуть стикатися з відсутністю даних у системі, пише Правда.

“Наразі спостерігається нестабільний доступ застосунку до системи Трембіта, яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами. Це може впливати на оновлення документів в Резерв+”, — написали в МО.

За словами заступниці міністра оборони, фахівці вже працюють над усуненням технічних неполадок.