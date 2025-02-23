У роботі «Резерв+» стався збій: застосунок не відображає дані

У Міністерстві оборони повідомили про нестабільну взаємодію застосунку «Резерв+» із реєстрами.
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Через це користувачі можуть стикатися з відсутністю даних у системі, пише Правда.
“Наразі спостерігається нестабільний доступ застосунку до системи Трембіта, яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами. Це може впливати на оновлення документів в Резерв+”, — написали в МО.
За словами заступниці міністра оборони, фахівці вже працюють над усуненням технічних неполадок.