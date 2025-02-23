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На Прикарпатті спіймали водія з підробленими документами
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті спіймали водія з підробленими документами

Автор: Олег Мамчур
23/02/2025 13:40
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Учора у селі Глибока патрульні зупинили автомобіль Mazda, за перевищення швидкісного режиму.

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Під час перевірки документів 36-річного водія інспектори виявили ознаки підробки водійського посвідчення. Документ містив невідповідність з інформаційною базою Національної поліції.

На місце події патрульні виклики слідчо-оперативну групу для встановлення обставин справи.

Вкотре наголошуємо громадянам — будьте відповідальними та неухильно дотримуйтеся норм чинного законодавства і пам’ятайте, що за використання завідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.