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Прикарпатка потрапила у номінацію “Відкриття року” на премії YUNA 2025
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатка потрапила у номінацію “Відкриття року” на премії YUNA 2025

Автор: Олег Мамчур
23/02/2025 13:27
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19 лютого в київському ТРЦ Gulliver оголосили номінантів Національної музичної премії YUNA 2025.

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Серед них у номінації “Відкриття року” виконавиця з Прикарпаття Ірина Вихованець (FIЇNKA), пише Галка з посиланням на сайт премії YUNA

Всього номінації “Відкриття року” – 5 виконавців:

  • Domiy
  • FIINKA
  • GRISANA
  • Viktoria Niro
  • хейтспіч

до теми: Франківська співачка FIЇNKA посіла 5 місце на національному відборі Євробачення 2025

Всього цьогоріч на премії 12 номінацій:

  • Найкращий виконавець
  • Найкраща виконавиця
  • Найкращий попгурт
  • Відкриття року
  • Найкращий хіп-хоп хіт
  • Найкращий дует/колаборація
  • Найкращий альбом
  • Найкраща пісня
  • Найкращий відеокліп
  • Найкраще концертне шоу
  • Найкраща пісня до фільму
  • Найкращий рок-гурт

Організатори оголосили, що загалом цього року буде вручено 14 статуеток.