Прикарпатка потрапила у номінацію “Відкриття року” на премії YUNA 2025

19 лютого в київському ТРЦ Gulliver оголосили номінантів Національної музичної премії YUNA 2025.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Серед них у номінації “Відкриття року” виконавиця з Прикарпаття Ірина Вихованець (FIЇNKA), пише Галка з посиланням на сайт премії YUNA
Всього номінації “Відкриття року” – 5 виконавців:
- Domiy
- FIINKA
- GRISANA
- Viktoria Niro
- хейтспіч
до теми: Франківська співачка FIЇNKA посіла 5 місце на національному відборі Євробачення 2025
Всього цьогоріч на премії 12 номінацій:
- Найкращий виконавець
- Найкраща виконавиця
- Найкращий попгурт
- Відкриття року
- Найкращий хіп-хоп хіт
- Найкращий дует/колаборація
- Найкращий альбом
- Найкраща пісня
- Найкращий відеокліп
- Найкраще концертне шоу
- Найкраща пісня до фільму
- Найкращий рок-гурт
Організатори оголосили, що загалом цього року буде вручено 14 статуеток.