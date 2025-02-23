Прикарпатка потрапила у номінацію “Відкриття року” на премії YUNA 2025

19 лютого в київському ТРЦ Gulliver оголосили номінантів Національної музичної премії YUNA 2025.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Серед них у номінації “Відкриття року” виконавиця з Прикарпаття Ірина Вихованець (FIЇNKA), пише Галка з посиланням на сайт премії YUNA

Всього номінації “Відкриття року” – 5 виконавців:

Domiy

FIINKA

GRISANA

Viktoria Niro

хейтспіч

до теми: Франківська співачка FIЇNKA посіла 5 місце на національному відборі Євробачення 2025

Всього цьогоріч на премії 12 номінацій:

Найкращий виконавець

Найкраща виконавиця

Найкращий попгурт

Відкриття року

Найкращий хіп-хоп хіт

Найкращий дует/колаборація

Найкращий альбом

Найкраща пісня

Найкращий відеокліп

Найкраще концертне шоу

Найкраща пісня до фільму

Найкращий рок-гурт

Організатори оголосили, що загалом цього року буде вручено 14 статуеток.