Прикарпатка врятувала 16-річну доньку, пожертвувавши їй нирку

У Львові десятикласниці з Івано-Франківщини Ангеліні пересадили нирку від матері. В дівчини раптово виникла ниркова недостатність і допомогти могла лише пересадка органу.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці лікарні святого Миколая Першого ТМО Львова.

У жовтні життя Ангеліни раптово змінилося. До того здорова школярка раптово втратила апетит, в неї з’явилась нудота та втома.

Під час дослідження медики виявили в дівчини спадкову хворобу нирок — полікістоз, що призвела до ниркової недостатності. У важкому стані Ангеліну доправили “швидкою” у відділення інтенсивної терапії та анестезіології дитячої лікарні святого Миколая. Пацієнтці почали виконувати гемодіаліз, який вона дуже важко переносила.

За словами лікарів, єдиний шанс на повноцінне життя дівчині могла дати трансплантація. Коли медики встановили, що донором може стати мама Ангеліни — Зоя, вона, не роздумуючи, погодилась.

11 лютого команда трансплантологів Першого медоб’єднання Львова виконала родинну трансплантацію нирки. Операція минула успішно. І Ангеліна, і її мама Зоя добре почуваються та мріють якнайшвидше повернутися до звичного життя.