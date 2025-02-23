На Франківщині засудили адміністратора Viber-групи, в якій писали, де військові ТЦК роздають повістки

На Івано-Франківщині засудили чоловіка, який створив і адміністрував групу у Viber, в якій писали, де військовослужбовці ТЦК та СП вручають повістки. Його обвинуватили у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

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Про це йдеться у вироку Снятинського районного суду.

Viber-групу створили 16 серпня 2023 року. Її адміністратором був житель села Прутівка Коломийського району.

“Адміністратор зробив Viber-групу приватною. Крім того, здійснив налаштування таким чином, щоб користувачі самостійно надсилали інформацію із зазначенням місця, часу та адреси, де військовослужбовцями проводяться мобілізаційні заходи. Чим інформували громадян України, які ухиляються від призову або мобілізації й військового обліку, що об`єктивно перешкоджало законній діяльності відповідних підрозділів ЗСУ”, — пише у вироку.

З 20 жовтня 2023 року до 29 червня 2024 у Viber-групі розмістили 40 повідомлень з адресами, де військовослужбовці проводять оповіщення.

Чоловік визнав свою провину. Суд призначив позбавлення волі на 5 років і водночас звільнив від відбування покарання, встановивши іспитовий строк на 1 рік.