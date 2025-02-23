Минулої доби рятувальники Івано-Франківщини ліквідували 30 пожеж в природних екосистемах

Впродовж доби, 22 лютого, рятувальники Івано-Франківщини ліквідували 39 пожеж.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це інформує Правда з посиланням на обласне УДСНС.

З них 30 – на відкритих територіях в природних екосистемах в Івано-Франківському, Калуському та Коломийському районах, на загальній площі понад 3 га.

Працівники ДСНС закликають громадян не спалювати суху траву та сміття!