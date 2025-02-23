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Минулої доби рятувальники Івано-Франківщини ліквідували 30 пожеж в природних екосистемах
Диван на коліщатках в темній вітальні

Минулої доби рятувальники Івано-Франківщини ліквідували 30 пожеж в природних екосистемах

Автор: Олег Мамчур
23/02/2025 11:11
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Впродовж доби, 22 лютого, рятувальники Івано-Франківщини ліквідували 39 пожеж.

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Про це інформує Правда з посиланням на обласне УДСНС.

З них 30 – на відкритих територіях в природних екосистемах в Івано-Франківському, Калуському та Коломийському районах, на загальній площі понад 3 га.

Працівники ДСНС закликають громадян не спалювати суху траву та сміття!