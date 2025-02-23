Вночі росіяни атакували Україну рекордною кількістю дронів

У ніч на неділю, 23 лютого, російські військові атакували Україну 267 безпілотниками та 3 балістичними ракетами.

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Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

У ніч на 23 лютого ворог атакував 267 ударними БПЛА і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда.

Крім цього російські війська випустили три балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» із Криму.

ППО збила 138 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях. Ще 119 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено, три із них полетіло у напрямку Білорусі, один — у рф.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя.