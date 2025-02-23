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Прикарпаття переграло Металіст у контрольному поєдинку
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпаття переграло Металіст у контрольному поєдинку

Автор: Олег Мамчур
23/02/2025 10:05
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Знову, як і тиждень тому у спарингу з “Ужгородом”, у гостей швидкий гол забив Андрій Хома. Але цього разу нападник “Прикарпаття” чітко реалізував пенальті – 0:1.

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Втім, на перерву команди пішли за нічийного рахунку: на 36-й хвилині Абрамов у харків’ян зумів проштовхнути м’яч за лінію воріт – 1:1

На початку другого тайму прикарпатці вийшли вперед: після пресингу і перехоплення Бучакчийський вивів Хому на ударну позицію, і ще раз переграв голкіпера, оформивши дубль. А наприкінці поєдинку після навісу з кутового вже Болденков виграв верхову боротьбу із захисником “Металіста” – 1:3.

Другий навчально-тренувальний “Прикарпаття” підходить до завершення. За кілька днів “зелено-жовті” продовжать підготовку в Івано-Франківську, а наступної суботи, 1 березня, у Винниках зіграють контрольний матч з харківським “Металістом 1925”.