Киянин встановив національний рекорд: він проплив за добу в басейні понад 60 кілометрів

Киянин Олександр Гома встановив національний рекорд України, здійснивши найбільш тривалий заплив у 25-метровому басейні.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

За 24 години чоловік подолав вільним стилем плавання понад 60 кілометрів, повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, пише УП

У коментарі для “УП. Життя” вона розповіла, що Олександр стартував 22 лютого о 7.24, а фінішував – о тій же годині наступного дня.

“Проєкт, у рамках якого ми зареєстрували рекорд, має назву Crazy Challenge. Open water. Олександр пробув у воді 24 години. Для мене такі рекорди найважчі, бо вони не лише про фізичне випробування, але й про характер та силу волі.

Через це нам такі рекорди дуже цінні – вони показують, що українці незламні”, – зазначила керівниця Національного реєстру рекордів.

За словами Лани Вєтрової, під час запливу рекордсмен підтримував сили спортивним харчуванням, але більше йому хотілося звичайного згущеного молока. Перебуваючи у воді він випив майже півтора літра цього продукту.

Під час встановлення рекорду плавцю допомагала група підтримки, а спільні запливи були ключовими для морального духу.

“Психологічно найважче було уночі – спати рекордсменові не хотілось, але відчуття, що ти залишився один в басейні, навіювало смуток. Щоб його позбутися, Олександр під час запливу повторював уроки англійської, яку вивчає на курсах іноземних мов”, – каже Лана Вєтрова.

Таким чином киянин Олександр Гома встановив національний рекорд у категорії “Найтриваліший одиночний добовий заплив у басейні”.