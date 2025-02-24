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На Прикарпатті попрощалися з воїном Петром Тодоруком. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті попрощалися з воїном Петром Тодоруком. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
24/02/2025 17:45
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Знову лиха звістка прийшла до Микуличина, загинув 31-річний воїн Петро Тодорук. Вчора, 23 лютого, захисника провели в останню дорогу.

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Петро Тодорук народився у 1994 році, мешкав у селі Микуличин. Наприкінці 2024 року вступив до лав Збройних Сил України. Загинув воїн 17 лютого 2025 року внаслідок обстрілу позицій на Донеччині. Герой отримав мінно-вибухову травму не сумісну із життям, бійцю назавжди залишилось 31.

У неділю, 23 лютого, уся скорботна громада провела воїна Петра Тодорука з дому в останню путь.

Низький уклін, честь та шана Герою…