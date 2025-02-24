Трамп вимагає від Європи “здати” Україну Росії

Трамп шантажує європейців виводом американських військ з континенту. Пише ТСН
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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп надав країнам Європи три тижні для того, щоб узгодити “капітуляцію” України, в іншому випадку він виведе американські війська з європейського континенту.
Про це написав фінський депутат Європарламенту від групи ЄНП, член комітету із закордонних справ Європарламенту та координатор ЄНП з питань EUDS Міка Аалтола, інформує Newsweek.
“США дали нам три тижні, щоб узгодити умови капітуляції України”, – сказав він, маючи на увазі запропоновану мирну угоду, спрямовану на припинення війни.
“Якщо ми цього не зробимо, Сполучені Штати вийдуть з Європи”, – додав Аалтола.
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