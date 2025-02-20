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«Йому краще поквапитися». Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів»
Диван на коліщатках в темній вітальні

«Йому краще поквапитися». Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів»

Автор: Олег Мамчур
20/02/2025 12:50
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Президент США Дональд Трамп закликав українського лідера Володимира Зеленського якомога швидше провести вибори. Інакше у Зеленського «не залишиться країни».

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Заява глави Білого дому була опублікована у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, Зеленський переконав США витратити 350 мільярдів доларів, «щоб вплутатися у війну, яку неможливо виграти». При цьому Європа, за його підрахунками, витратила на допомогу Україні на 200 млрд доларів менше.

«До того ж, Зеленський визнає, що половина грошей, які ми йому відправили, «зникла». Він відмовляється проводити вибори, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, в чому він був хороший, – це грати Байденом «як на скрипці», – стверджує Трамп.

Американський президент також назвав главу української держави «диктатором без виборів». Трамп вважає, що Зеленському «краще поквапитися, інакше в нього не залишиться країни».

Він також стверджує, що США нібито ведуть успішні переговори про припинення війни з росією.

«Байден ніколи не намагався, Європа не змогла принести мир, а Зеленський, мабуть, хоче зберегти «годівницю». Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу, його країна зруйнована, і мільйони людей загинули даремно – і так продовжується», – заявив Трамп.