Марцінків розповів, коли планують відкрити новий міст на Пасічну

Новий міст на Пасічну в Івано-Франківську планують відкрити для руху транспорту у жовтні-листопаді 2025 року.

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Про це 20 лютого в ефірі радіо “Західний полюс” розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише Правда з посиланням на Суспільне.

На питання журналістки: як справи на мості, Марцінків відповів: “Як не дивно — добре”.

“На 100% метал у нас вже є. Зараз складаємо і десь 20 березня будемо насовувати міст з одного боку. Так, щоб його насунути на останню опору. Плануємо на початок квітня зробити розв’язку, щоб у травні мостом можна було пройтися. У квітні плануємо активно робити під’їзну дорогу з боку Хіміків”, — каже Руслан Марцінків.

У бюджеті Івано-Франківської громади на 2025 рік заклали 400 мільйонів гривень на добудову моста на Пасічну.