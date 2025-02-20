На війні поліг мешканець Черніїва Богдан Мамалига

При виконанні бойового завдання, захищаючи свободу, незалежність та територіальну цілісність України, внаслідок ворожого обстрілу в районі Гуляйполя Запорізької області загинув мешканець Черніїва МАМАЛИГА Богдан Степанович (04.08.1997-16.02.2025).

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Зустріч траурної колони відбудеться завтра, 21 лютого, о 10:00 годині, повідомили у громаді.

Похорон розпочнеться завтра, 21 лютого о 12:30 годині з дому.

Прощання відбудеться у церкві Святого Миколая о 13:00 годині. Поховають Героя на цвинтарі села Черніїв.