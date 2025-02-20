Прикордонники викрили чоловіка та жінку, які намагались переправити прикарпатця в Румунію

На Закарпатті прикордонники затримали переправників, через яких ледь не втопився житель Івано-Франківщини.

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Пише Правда.іф з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

На Закарпатті офіцери головного оперативно-розшукового відділу спільно з військовослужбовцями відділу прикордонної служби «Ділове» Мукачівського загону викрили чоловіка та жінку – жителів Рахівщини, які намагалися переправити в Румунію 27-річного жителя Івано-Франківщини.

Автомобілем зловмисники привезли чоловіка у село Ділове, а далі спонукали його до перепливання Тиси. Щоб прикарпатець не зміг здогадатися, на який ризик його штовхають, перепливати крижану водойму його змусили у темний час доби. За такий «бізнес-план» ділки призначили оплату у розмірі 9 тисяч доларів США.

Під час спроби подолання річки чоловік ледь не загинув. На крики прикарпатця про допомогу, вчасно прибув прикордонний наряд.

Щодо виявлення у діях закарпатців ознак злочину передбаченого ст. 332 Кримінального Кодексу України оперативники загону повідомили співробітників поліції.

Водія, який був організатором незаконної оборудки, співробітники Рахівського райвідділу поліції затримали в порядку ст.208 КПК України. Йому вже оголошено про підозру за ч.3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Причетність до злочину його спільниці наразі встановлюють.

Зауважимо, що за незаконне переправлення через кордон осіб у небезпечний для їх життя спосіб, законодавством передбачено позбавлення волі на строк до 7 років.