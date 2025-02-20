У Івано-Франківську вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні ФОТО

Сьогодні, 20 лютого, у Меморіальному сквері провели молебень за полеглими Героями

В Україні уже водинадцяте відзначають День пам’яті Героїв Небесної сотні, пише Правда ІФ

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Віддати шану бійцям та Героям Небесної сотні прийшли рідні, друзі, правоохоронці, військові, влада та прості мешканці міста. Представники духовенства відслужили панахиду.

Вшанування Героїв Небесної сотні у Франківську

Присутні поклали квіти та свічки до пам’ятника Романа Гурика та полеглих захисників України

Цей День відзначається щороку 20 лютого згідно з указом Президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні».

Саме в ці дні під час Революції гідності у 2014 році протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піка. Із 18-го по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого від поранень померли ще понад 20 протестувальників.

Небесна сотня – це 107 загиблих учасників Революції гідності, а також активісти Майдану, які загинули навесні 2014 року з початком російської агресії на сході України.

Назва «Небесна сотня» виникла за аналогією з основними структурними одиницями Самооборони Майдану – сотнями. Вперше вона пролунала під час прощання із загиблими на столичному майдані Незалежності 21-22 лютого 2014 року.

105 Героям Небесної сотні посмертно присвоєно звання Героїв України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані – посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.

День Героїв Небесної Сотні покликаний увічнити людську, громадянську і національну відвагу та самовідданість, силу духу і стійкість громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідно вшанувати подвиг загиблих за ідеали демократії, права і свободи людини, європейське майбутнє України.