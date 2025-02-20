На Франківщині у ДТП травмувався неповнолітній скутерист

Аварія, у якій травмувався 15-річний керманич двоколісника сталася в селі Раковець.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, пише Правда.іф

Повідомлення про автопригоду до поліції надійшло 19 лютого близько 19:30 у Солотвинській громаді. Поліцейські на місці аварії встановили, що 23-річний керманич автомобіля «Ауді А4», мешканець громади, проявив неуважність та не врахував дорожню обстановку. і як результат, допустив наїзд на скутер, який рухався в попутному напрямку.

У результаті автопригоди до лікарні доставлено скутериста. Потерпілий – 2009 року народження, місцевий мешканець.

Результат освідчення на стан сп’яніння показав, що водій легковика був тверезий.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликають водіїв будьте уважні під час їзди у темну пору доби, дотримуйтеся безпечної швидкості та Правил дорожнього руху.

Неправильна оцінка дорожньої ситуації, перевищення швидкості, порушення правил проїзду перехресть і переходів, нерідко призводять до дорожньо-транспортних пригод. Тому не нехтуйте Правилами дорожнього руху та нормами чинного законодавства!